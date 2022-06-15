София, , 14:30 — REGNUM Суд столицы Болгарии Софии приговорил 26-летнего местного жителя к семи месяцам тюрьмы по обвинению в угрозе физической расправы над председателем Народного собрания (парламента) 46-го созыва Ивой Митевой. Об этом 15 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Согласно официальной информации, в сентябре 2021-го года некий Любомир Яков направил И. Митевой электронное послание, в котором угрожал убить спикера парламента, а также тогдашнего главу МВД Болгарии Бойко Борисова.

Яков был приговорен к испытательному сроку и 200 часам общественных работ, однако уже через месяц он снова написал Митевой письмо соответствующего содержания.

Нынешний приговор обжалованию не подлежит. Судьи учли, что обвиняемый уже провел в камере предварительного заключения ровно семь месяцев, поэтому в ближайшее время он может выйти на свободу.