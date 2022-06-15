Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума приняла закон об увеличении срока предоставления в пользование участков недр для геологического изучения на территории ряда регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

На срок до семи лет предоставляется в пользование участок недр для геологического изучения. При этом участок должен находиться полностью или частично в границах отдельных территорий Республики Карелия, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны, Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Мурманской области.

Сейчас такие сроки установлены для участков недр, расположенных на территории Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области и Магаданской области.

Читайте также: Козлов: в России создадут общегосударственный реестр питьевой воды