Курган, 15 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, выписано по выздоровлении 70 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Mos.ru Тесты на коронавирус

Всего за сутки выявлено 16 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 15 июня выявлено 104 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 935 человек, скончались 1438 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).