Уфа, 15 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Снижение цен на капусту, лук, морковь, куриное яйцо, сахар фиксируют в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

Супермаркет

Он отметил, что специалисты продолжают ежедневный мониторинг цен по основным товарным группам (52 вида продовольственных и 19 непродовольственных товаров). В зоне их внимания находятся 520 магазинов и рынков.

«Мы проводим проверки во всех муниципалитетах, оперативно реагируем на обращения жителей. Отмечаем снижение цен на капусту, лук, морковь, сахар, куриное яйцо. В связи с этим значительно снизилось количество обращений граждан по вопросам ценообразования на потребительском рынке», — приводит пресс-служба главы региона его слова.

Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Ирик Сураков отметил, что ситуация на потребительском рынке республики является стабильной, производители обеспечены сырьём, в том числе и для производства сахара. Предприятия работают без перебоев, дефицита продовольствия не наблюдается.

В связи с этим Гусев предложил перевести ценовой мониторинг с ежедневного на еженедельный формат. Глава республики Радий Хабиров поддержал данное предложение.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Башкирии Азата Рахматуллина, в июне в республике цены на лекарства остаются без изменений.

«Большинство медицинских организаций закупили требуемое количество медикаментов по заранее подписанным годовым контрактам. На аптечных складах дефицита необходимых лекарств нет», — сообщил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию с поставками жизненно важных медицинских препаратов.