Москва, , 14:28 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о рекламе основанных на риске игр и пари, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума

«Законопроект позволяет надеяться на развитие конного спорта в России», — отметил Станислав Наумов («Единая Россия»).

Закон разрешает использовать образы лошадей, наездников и жокеев в рекламе основанных на риске игр и пари.

Речь идет о рекламе в печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, соответствующих сайтах, а также о рекламе в эфире в ходе трансляции соревнований по конному спорту.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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