Рига, 15 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Член Союза журналистов Латвии Алла Березовская подняла вопрос о замалчивании местными СМИ ситуации с задержанным пророссийским видеоблогером из Риги Кириллом Федоровым.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как сообщил Telegram-канал BaltNews, Березовская выразила беспокойство по поводу состояния задержанного, который уже три месяца находится в заключении. Она сообщила, что Федоров в своем письме рассказал о пытках, которым он подвергается в латвийских застенках, в частности, током, а также постоянных угрозах, физическом и психологическом воздействии.

«Как член Союза журналистов Латвии, работающий в прессе более 40 лет, я прошу Генеральную прокуратуру для срочной проверки сигнала создать специальную комиссию с участием общественности, в том числе, журналистов латвийских и иностранных СМИ. В случае подтверждения фактов, изложенных в письме Федорова, требую привлечь виновных к ответственности за нарушение законов Латвийской республики», — говорится в обращении Березовской.

Она также попросила руководство Союза журналистов Латвии и Латвийской ассоциации журналистов не оставлять без внимания обращение Кирилла Федорова: «Его упреки по поводу молчания местных СМИ о его судьбе считаю справедливыми».