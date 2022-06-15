Москва, 15 июня 2022, 14:27 — REGNUM Одно из серьезных препятствий для эффективного импортозамещения в России — это дефицит рабочих и инженерных специальностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заяви ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«В 1990–2000-е годы эти специальности считались менее престижными и хуже оплачиваемыми, — констатировал Мастеров. — Большинство студентов тех лет старались поступить на факультеты по экономическим и юридическим специальностям — в стремлении обеспечить себе карьерные перспективы и более благоприятное финансовое положение в будущем. А конкурс в технические вузы был минимальным. В результате сейчас сказываются последствия, связанные с дефицитом квалифицированных рабочих и инженеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, как на эффективности импортозамещения может сказаться сильное отставание в РФ в производстве микроэлектроники.

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