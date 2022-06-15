Москва, 15 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса возбудили российские следователи. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дела возбуждены против украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады. Всего в деле 20 подозреваемых.

По данным следствия, с 13 по 14 июня украинские военные произвели прицельные артобстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Еленовке, Гагарине и Любовке (ДНР), Первомайске, Попасной, Кременной, Стаханове, Красном Луче (ЛНР).

В ДНР погибли два мирных жителя, 16 ранены, в том числе малолетний ребёнок. В ЛНР ранен один мирный житель.