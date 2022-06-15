Москва, 15 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Возможность того, что российские предприятия быстро решат вопрос замены импортных комплектующих, вызывает большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

«Одной из самых больших проблем может быть сильное отставание в микроэлектронике, — сказал он. — СССР был одним из мировых лидеров в микроэлектронике, и достигнутый им технологический уровень позволял производить одни из лучших в мире транспортных средств и бытовую технику. Увы, но в 1990-е годы эта отрасль в России пришла в упадок, в то время как мировые технологии шагнули далеко вперед».

В результате, как пояснил Мастеров, возникло масштабное отставание, которое сделало всю российскую экономику сильно зависимой от импорта комплектующих — в том числе в такой сфере, как микроэлектроника.

«Несмотря на локализацию многих производств в России, существует высокая зависимость от импорта комплектующих, связанных в первую очередь с высокотехнологичным производством, — сказал Мастеров. — В результате российская промышленность поставлена в такие условия, что возможно, например, полностью независимое от импорта производство устаревших моделей транспортных средств, разработанных еще во времена СССР, в то время как производство современных моделей сильно зависит от импортных комплектующих».

И, как подчеркнул эксперт, на перепроектирование производимых моделей, перестройку производственного процесса на отечественные или, например, китайские аналоги потребуется время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров.