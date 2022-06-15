Синджар, Ирак, , 14:38 — REGNUM Беспилотник ВВС Турции атаковал членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Ирака. Об этом 15 июня сообщает Shafaq.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, удар был нанесён по городу Синджар в провинции Нейнава. Под обстрел попал жилой дом в районе Сунуни. В результате удара погиб один человек и ещё четверо получили ранения.

Отмечается, что в ближайшее время число пострадавших может возрасти. Спасательные мероприятия и разбор завалов продолжаются.

Ранее вооружённые силы Турции начали военную операцию «Сжатый кулак», направленную на ликвидацию партизан «Рабочей партии Курдистана».