Таллин, 15 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум.

Аквапарк

В пятницу, 11 июня, поход матери с ребенком в аквапарк Atlantis H2O в Виймси (северная Эстония) завершился чрезвычайным происшествием. Как сообщил эстонский портал delfi. ee, середина у одного напольного фонтана провалилась, когда на площадку наступил четырехлетний ребенок.

Ребенок подвернул ногу, пошла кровь из раны. По словам матери пострадавшего, сотрудница аквапарка провела их в комнату, осмотрела, сказала, что рана глубокая, была вызвана «скорая помощь». «В больнице ребенку наложили швы и гипс, чтобы была зафиксирована пятка. Сказали, что около недели будет гипс», — рассказала мать.

Женщина призналась, что пережила с ребенком шок и стресс: «Такой стресс. Знала бы заранее, не пошли бы ни за что в аквапарк».

В аквапарк Atlantis H2O подтвердили, что произошел данный инцидент и была вызвана скорая помощь. Было установлено, что защитная сетка оторвалась от основания, в результате образовалась дыра пяти-шести сантиметров.

«Защитные сетки фонтанов осматриваются в начале каждого рабочего дня перед открытием водного центра, и по результатам осмотра заменяются. Все фонтаны приобретаются у сертифицированного производителя», — сообщила представитель аквапарка Айника Сюльд.