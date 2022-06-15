Салехард, 15 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 июня за сутки госпитализировали пятерых человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 50 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО девять человек. Заразились коронавирусом семь человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 июня зарегистрировано 137 179 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 824 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).