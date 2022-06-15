Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве на получение вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

По общим правилам до получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание, которое выдается в пределах ежегодно утверждаемой правительством квоты.

Законом иностранным IT-специалистам, привлекаемым для работы в аккредитованных организациях, предоставляется возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.

Нововведения также позволят членам их семей получить в упрощенном порядке вид на жительство.

Также предусматривается, что в целях обеспечения национальной безопасности, решения иных задач внутренней и внешней политики особенности правового положения отдельных категорий иностранных граждан, носящие временный характер, могут определяться указами президента РФ.

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