Москва, , 14:22 — REGNUM Зарубежные компании смогут продолжить работу на предоставленном в пользование участке недр после создания российского юридического лица. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июня, такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Сейчас пользователями недр могут быть участники простого товарищества, иностранные граждане и юридические лица. В первом чтении законопроект с поправками в федеральный закон «О недрах» был принят в феврале 2022 года.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что не позднее 30 дней со дня вступления законопроекта в силу Федеральное агентство по недропользованию уведомит иностранных пользователей недр о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с российским законодательством юрлицу. Иностранные компании для продолжения работы на предоставленном участке недр должны будут в течение 90 дней со дня направления уведомления создать российское юрлицо, которое затем подаст заявку на переоформление лицензии.

В случае нарушения требований действие лицензий прекратят досрочно.

Третье чтение запланировано на 21 июня.

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