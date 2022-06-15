Москва, 15 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Зарубежные компании смогут продолжить работу на предоставленном в пользование участке недр после создания российского юридического лица. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июня, такой законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сейчас пользователями недр могут быть участники простого товарищества, иностранные граждане и юридические лица. В первом чтении законопроект с поправками в федеральный закон «О недрах» был принят в феврале 2022 года.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что не позднее 30 дней со дня вступления законопроекта в силу Федеральное агентство по недропользованию уведомит иностранных пользователей недр о необходимости перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с российским законодательством юрлицу. Иностранные компании для продолжения работы на предоставленном участке недр должны будут в течение 90 дней со дня направления уведомления создать российское юрлицо, которое затем подаст заявку на переоформление лицензии.

В случае нарушения требований действие лицензий прекратят досрочно.

Третье чтение запланировано на 21 июня.