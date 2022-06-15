Азовский район, Ростовская область, , 14:21 — REGNUM Появились подробности смертельного ДТП на трассе Ростов — Азов, участником которого стал автомобиль инкассаторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 15 июня.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент случился примерно в 10:10 мск на 18-м километре автодороги. В Азове водитель Mazda 3, предположительно, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель Next». От удара автомобиль с инкассаторами перевернулся.

В результате ДТП погиб водитель иномарки. Травмы получили водитель и два пассажира автомобиля «Газель Next».

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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