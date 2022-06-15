Москва, 15 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Введение ограничений на взаимодействие с Россией, в том числе и под угрозой США, нарушили устойчивую логистику, привели к товарному дефициту в определённых сферах экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Воронкова Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

«Наиболее неблагоприятные последствия от антироссийских санкций — высокие риски от неопределённости в мировой экономике, на что активно реагирует конъюнктура мировых рынков.

Это касается практически всех стран, но в первую очередь, основных участников внешнеэкономической деятельности, к которым относятся крупнейшие государства мира, включая США.

И даже избирательность санкций, которой хотят придерживаться США, не сгладит глобальную турбулентность, если американская администрация будет по-прежнему поддерживать и стимулировать антироссийскую политику других стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ранее допускали избыточное применение санкций против России, заявил первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо.

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