Ницца, Франция, 15 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Двое мигрантов получили ранения во время въезда в Ниццу, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Водитель фургона, перевозившего мигрантов, отказался остановиться на полицейском контроле. Согласно полученной информации, полицейский применил свое служебное оружие после отказа водителя фургона подчиниться. Полиция преследовала водителя фургона на протяжении сорока миль.

Полицейский четыре раза выстрелил в сторону автомобиля. Водитель перевозил пятерых мигрантов. Два пассажира получили ранения, один из мигрантов попал в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный лидер джихадистов был захвачен в Мали в приграничной зоне французскими солдатами.