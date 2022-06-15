Белгород, , 14:26 — REGNUM Власти Белгородской области положительно относятся к проверке СКР ликвидации троллейбусного сообщения. Об этом 15 июня на брифинге заявил заместитель губернатора Владимир Базаров.

Белгородский троллейбус Лобачев Владимир

По данным правительства региона, индивидуальная работа ведётся с каждым из 112 работников троллейбусного депо Белгорода. Более 40 сотрудников приняли решение перейти на работу в ЕТК, некоторые проходят переобучение на другие виды транспорта. Само предприятие находится в процедуре банкротства, последний троллейбус закупался в 2013 году, капитального ремонта в депо не проводилось ни разу.

«Из общего объёма перевозок по Белгородской агломерации — Белгород и Белгородский район — троллейбусные перевозки составляют менее 4% от общего пассажиропотока в течение года. Это два маршрута из 124», — уточнил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Власти обещают, что пассажиры не пострадают, на место троллейбусов станут современные автобусы с кондиционерами, с прежней стоимостью проезда и всеми льготными условиями поездок. Свои доводы в правительстве пообещали предоставить Следственному комитету РФ.

«Это даже хорошо, потому что правоохранительные органы проверят все наши доводы. Если найдут нарушения, будут какие‑то последствия. Но в этом смысле я даже рад, потому что они помогут более точно расставить все точки над i. Единственное, в чём сложность, — история слишком уж длинная. В 2013 году был куплен последний троллейбус, это было последнее вложение средств. Часть тяговых подстанций уже не принадлежит городу. Шесть тяговых подстанций в рабочем состоянии. Там оборудование 1960-х годов, которое ни разу не менялось. Ни на одной подстанции нет резервного кабеля, все они в неисправном состоянии», — отметил заместитель губернатора региона Владимир Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращения жителей Белгорода, которые просят дать оценку действиям должностных лиц администрации города, ликвидирующих троллейбусную транспортную сеть.

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