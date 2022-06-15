Белгород, 15 июня 2022, 14:26 — REGNUM Власти Белгородской области положительно относятся к проверке СКР ликвидации троллейбусного сообщения. Об этом 15 июня на брифинге заявил заместитель губернатора Владимир Базаров.
По данным правительства региона, индивидуальная работа ведётся с каждым из 112 работников троллейбусного депо Белгорода. Более 40 сотрудников приняли решение перейти на работу в ЕТК, некоторые проходят переобучение на другие виды транспорта. Само предприятие находится в процедуре банкротства, последний троллейбус закупался в 2013 году, капитального ремонта в депо не проводилось ни разу.
Власти обещают, что пассажиры не пострадают, на место троллейбусов станут современные автобусы с кондиционерами, с прежней стоимостью проезда и всеми льготными условиями поездок. Свои доводы в правительстве пообещали предоставить Следственному комитету РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обращения жителей Белгорода, которые просят дать оценку действиям должностных лиц администрации города, ликвидирующих троллейбусную транспортную сеть.
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