Донецк, 15 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по населённым пунктам Горловка, Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:20 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Новгородское по Пантелеймоновке. Выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

В 11:50 из Новгородского по Горловке боевики выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Ещё один удар произошёл в 12:30 с позиций в населённом пункте Кодема по посёлку Гольмовский. Украинские войска выпустили из миномёта шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел артиллерии ВСУ попал город Ясиноватая.