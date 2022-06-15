Атланта, США, , 14:22 — REGNUM Известные актёры Николь Кидман и Зак Эфрон исполнят главные роли в новой комедийной ленте, производством которой займётся Netflix. Об этом 14 июня сообщило издание Deadline.

Николь Кидман и Зак Эфрон в фильме «Газетчик» режиссёра Ли Дэниелса. Кадр из трейлера

Сюжет предстоящей картины пока что не раскрывается, однако известно, что пост режиссёра займёт Ричард ЛаГравенезе («Мостов округа Мэдисон»). Съёмки самого фильма планируют начать в Атланте (США) в 2022 году.

Напомним, в 2012 году Николь Кидман и Зак Эфрон вместе снимались в драме «Газетчик». Режиссёром фильма выступил Ли Дэниелс («Дровосек»).

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