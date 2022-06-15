Лос-Анджелес, США, , 14:16 — REGNUM Первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» набрала 781 млн часов просмотров за 17 дней после выхода. Об этом 15 июня пишет Deadline.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Как отмечает СМИ, проект стал самым популярным англоязычным телесериалом в постоянном списке Netflix, обогнав первый и второй сезон «Бриджертонов» (656 и 625 млн просмотров). Добавим, что самым просматриваемым шоу сервиса на иностранном языке является «Игра в кальмара» (1,6 млрд часов).

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» был разделён на две части. Премьера первых семи эпизодов состоялась 27 мая 2022 года — вторая часть выйдет 1 июля.

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