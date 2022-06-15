Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» набрала 781 млн часов просмотров за 17 дней после выхода. Об этом 15 июня пишет Deadline.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Как отмечает СМИ, проект стал самым популярным англоязычным телесериалом в постоянном списке Netflix, обогнав первый и второй сезон «Бриджертонов» (656 и 625 млн просмотров). Добавим, что самым просматриваемым шоу сервиса на иностранном языке является «Игра в кальмара» (1,6 млрд часов).

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» был разделён на две части. Премьера первых семи эпизодов состоялась 27 мая 2022 года — вторая часть выйдет 1 июля.