Саратов, , 14:52 — REGNUM Медицинские работники Саратовской области 15 июня приняли участие в спартакиаде. Представители медорганизаций соревновались в легкоатлетической эстафете, перетягивании каната, дартсе и других спортивных дисциплинах, сообщил глава облминздрава Олег Костин.

Спартакиада среди медработников Саратовской области t. me/olegkost1967

«Пандемия немного отступила, и это позволило вновь нам собраться всем вместе, чтобы продолжить добрую, хорошую традицию и личным примером продемонстрировать всем приверженность к здоровому образу жизни», — пояснил заместитель председателя правительства.

Для участников и гостей спартакиады был организован «островок здоровья», где можно было измерить давление, сдать кровь на сахар и холестерин.

Победителям состязаний вручили медали, грамоты, кубки и ценные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области в мае прошел спортивно-туристский лагерь «Туриада». Его участниками стали порядка 700 человек из всех регионов Поволжья.

Читайте также: В Пензенской области проходит первенство России по прыжкам в воду