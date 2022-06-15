Москва, , 14:15 — REGNUM Киевский режим не потратит ни одного доллара или евро из получаемой им от Запада помощи на восстановление Донбасса. Об этом 15 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила российский дипломат, даже политики и эксперты Запада говорят о том, что эффективно контролировать поставляемое Киеву оружие невозможно, а потому в случае с миллиардами траншей финансовой помощи украинской стороне этого тем более нельзя будет сделать.

«Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время ведётся работа, связанная с назначением послов России в Донецкой и Луганской Народных Республиках.