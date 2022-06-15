Екатеринбург, 15 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Санкции Запада не повлияли на посевную кампанию Свердловской области. Посевные площади по сравнению с 2021 годом увеличены на 7 тыс. гектаров, сообщил журналистам министр агропромышленного комплекса региона Артём Бахтерев.

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По словам чиновника, план по яровому севу в регионе выполнен на 99%. Предполагается рост объема урожая за счет благоприятных погодных условий. Таким образом будет восполнен дефицит, который возник в течении предыдущих двух лет, отметил Бахтерев.

В первую очередь увеличены площади под кормовые культуры. Это позволит сформировать полугодичный запас кормов для местного животноводства. Площадь под овощи и картофель остались на прежнем уровне, однако благодаря благоприятным погодным условиям ожидается рост урожайности.

В регионе нет дефицита минеральных удобрений. Их закуплено более 23 тысяч тонн.