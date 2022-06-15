Москва, 15 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Для того, чтобы эффективно реализовать задуманный Минстроем РФ проект массовой малоэтажной застройки в регионах России, его следует проводить в два этапа. Об этом ИА REGNUM 15 июня заявил основатель и руководитель строительной компании M-level Серикгалий Мукатаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Первый — это девелоперский этап, — сказал Мукатаев. — Развитие самой территории путём проектирования инфраструктуры: дороги, инженерные сети, межевание участков, привлечение инвесторов для застройки жилья и коммерческих помещений и плотное сотрудничество с местной властью по вопросам социальной инфраструктуры и больницам. Процесс долгосрочный, он может затянуться на годы, но пока его не закончат, начинать строить жилье просто неинтересно. Будущие жители не поедут в голое поле».

Второй этап — это строительство жилья.

«Девелоперский проект лучше развивать более глобальным компаниям или инвесторам с большим опытом и ресурсами. Окупаемость будет медленнее, чем при прямой продаже, но весь эффект будет именно от девелоперов, — считает эксперт. — Но по застройке нужно действовать только в рамках рыночной экономики. Иными словами, проводить конкурс, выбирать лучшие строительные компании. Можно сделать одну улицу демонстрационных домов, и пусть клиенты сами выбирают, чьих домов будет больше. Отдавать в одни руки рискованно, у нас нет развитого загородного рынка, а сильная конкуренция — это лишний повод понравиться клиенту».

Также, как полагает Мукатаев, на этапе девелопмента следует выделить участки для общих зон: парки, спортплощадки и прочее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии к 2024 году малоэтажное строительство может обеспечить ввод 900 тысяч кв. метров жилья.