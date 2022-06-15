Тирана, 15 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама не рассчитывает на то, что предстоящий вскоре саммит ЕС позволит его стране начать переговоры о вступление в союз, и возлагает вину за это на Болгарию. Об этом он заявил в интервью Politico, опубликованном 15 июня.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Правительства стран ЕС еще в марте 2020 года согласились дать Албании и Северной Македонии зеленый свет для начала переговоров о присоединении к союзу. Но переговоры до сих пор не начались.

Дело в том, что Болгария заблокировала заявку Северной Македонии, настаивая на том, что сначала хочет получить от нее уступки в двусторонних спорах касательно языка и истории.

Хотя эта блокада распространяется только на Северную Македонию, ЕС намерен рассматривать заявки на вступление Албании и Северной Македонии вместе, и таким образом получается, что заявка Албании тоже фактически заблокирована.

Сложившийся тупик может послужить своевременным предупреждением для Украины о превратностях вступления в ЕС. Европейский союз предоставил статус кандидата Северной Македонии в 2005 году и Албании в 2014 году, но до сих пор даже не начал конкретные переговоры ни с одной из этих стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Болгарию с намерением преодолеть ее вето перед предстоящим саммитом в Брюсселе, который откроется 23 июня. Однако в интервью Politico Рама дал понять, что настроен пессимистично.

«Я ни на что не рассчитываю. Я думаю, что ничего не случится. Албания и Северная Македония официально не начнут переговоры о присоединении», — сказал он.

На вопрос, подавал ли кто-нибудь из лидеров ЕС какие-либо сигналы, что переговоры могут начаться в ближайшее время, Рама ответил:

«Какие сигналы они могут дать? Дело не в них. Опять же, дело в Болгарии. Они все согласны, они все поддерживают, они все считают, что это должно случиться и уже должно было случиться. Но их поле для маневра ограничено Болгарией».