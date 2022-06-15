В Хакасии с начала года скончались 413 пациентов с коронавирусом
Абакан, 15 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июня в республиканском правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
В оперштабе уточнили, что жертвой COVID-19 стала 84-летняя женщина. С начала 2022 года в Хакасии умерли 413 ковид-пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в республике подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 человек.