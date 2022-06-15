Абакан, 15 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июня в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В оперштабе уточнили, что жертвой COVID-19 стала 84-летняя женщина. С начала 2022 года в Хакасии умерли 413 ковид-пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в республике подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 29 человек.