Грозный, 15 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Все слухи о нездоровье президента РФ Владимира Путина являются фейками и нелепой чушью. У главы России достаточно сил и здоровья, чтобы завершить специальную операцию, максимально не вредя украинскому народу и государству. Так прокомментировал 15 июня глава Чечни Рамзан Кадыров появившиеся в ряде СМИ и соцсетях слухи о нездоровье президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он рассказал, что только что прочитал нелепую ерунду о якобы срочном поиске замены впавшему в кому президенту РФ Владимиру Путину. По словам Кадырова, он разговаривал с главой России на днях. У него очень бодрый, командный голос, «огорчил» всех злопыхателей глава Чечни.

«Тем государствам я от себя советую: лучше закройте свои рты. Вам будет очень неловко потом отмазываться, если на это у вас будет время», — пригрозил глава Чечни в своем аудиообращении в телеграм-канале.

Кадыров пожелал президенту России здоровья и долгих лет жизни, счастья и удачи.

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