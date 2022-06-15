Москва, 15 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Россия призывает избегать эскалации. Об этом 15 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«США продолжают играть с огнем, это опасно. Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации и накачки киевского режима вооружениями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где будет нужно Москве, а не стратегам из Вашингтона.

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