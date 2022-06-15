Тегеран, 15 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На встрече в Тегеране министр иностранных дел Ирана Амир Хосейн Абдуллахиан и министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Глава МИД Ирана опубликовало заявление, в котором говорится, что Амир Абдуллахиан сделал упор на «формирование инклюзивного правительства и снятие гуманитарной блокады» в Афганистане.

Согласно заявлению, министр иностранных дел Пакистана добавил, что его страна обеспокоена стабильностью и безопасностью в Афганистане.

«Мы заинтересованы в установлении мира и безопасности в Афганистане, — сказал он. — Мы подчёркиваем, что должны поддержать Афганистан в этот критический момент».

«Мы должны потребовать, чтобы их заблокированные активы были высвобождены, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли к инклюзивности и предприняли дополнительные шаги в борьбе с терроризмом», — добавил Зардари.

Необходимо отметить, что это первая поездка Билавала Бхутто Зардари в Иран. У двух стран время от времени возникают пограничные споры, а недавно на границе с Пакистаном было похищено несколько иранских пограничников.