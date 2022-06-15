Ереван, , 14:10 — REGNUM Протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 15 мая собрались на митинг в парке Варданянов в Ереване. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Акция протеста в Ереване Photolure

Инициатором акции стал депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Арам Вардеванян. Он сказал, что нужно обсудить «дело».

«Друзья, давайте сегодня в 14:00 (13:00 мск) проведем спонтанный митинг в парке Варданянов», — написал он на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, с 15 июня лидеры оппозиции Армении приняли решение изменить стратегию протестного движения. Прошлой ночью были разобраны палатки на площади Франции в Ереване. Планируется создать представительства протестующих в регионе. От протестов оппозиция не отказывается. На этой неделе объявлено о проведении шествия и митинга.

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