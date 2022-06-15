Тюмень, , 14:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 15 выздоровевших и 12 госпитализированных с COVID-19. Об этом 15 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

За сутки на 15 июня коронавирус выявили у девятерых тюменцев. Это на пять человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 июня коронавирус выявили у 191 881 человека, выздоровело 187 325 пациентов, скончался 4331 (н одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки выявили четыре пациента с COVID-19