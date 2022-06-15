Самара, 15 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность лесов — 4 класс ожидается с 16 по 20 июня в Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

Сообщается, что в регионе установилась сухая жаркая погода, поэтому возрастает риск природных пожаров.

Отмечается, что чаще всего причиной лесных пожаров является человеческая халатность и нарушение простейших правил пожарной безопасности. Сотрудники спасательного ведомства напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.