Тамбов, 15 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 июня выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 283 случая заражения.

После выздоровления выписан 114 тыс. 91 пациент, в том числе 23 — за последние сутки.

За весь период скончались 2429 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.