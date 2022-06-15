Джакарта, 15 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1242 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 15 июня в Индонезии выявлено 6 063 251 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 525 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 900 574 человека.

В период с 14 по 15 июня от COVID-19 умерли 8 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 670 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 6007 активный случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число случаев заражения новыми штаммами «Омикрона», а именно BA.4 и BA.5, увеличилось до 20.