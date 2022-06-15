Краснодар, 15 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Праздник Азовского моря впервые состоится в Краснодарском крае 18 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Атамань

Местом проведения праздника выбран туристический комплекс «Атамань» в Темрюкском районе. Гостей ожидают концертные программы коллективов со всего Краснодарского края и мастер-классы по приготовлению традиционной ухи.

На празднике будут организованы дегустации кубанских блюд из рыбы и морепродуктов, состоятся ярмарки ремесленников. Гости смогут увидеть фольклорные обряды, принять участие в викторинах и получить уроки владения шашкой и арапником от джигитов. Также будут работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат.

Всего в этом сезоне в Атамани запланировано более 20 краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов.