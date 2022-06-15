Посёлок Островское, Костромская область, 15 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Костромской областной суд обязал Собрание депутатов Октябрьского муниципального района рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Андрея Шадрина в связи с «утратой доверия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В суд с иском обратилась прокуратура. Она указала, что в декларации за 2020 год депутат не указал три квартиры в Москве, доход по операциям с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей и банковские счета. Районное Собрание депутатов отреагировало на событие более чем сдержанно — они назвали искажение информации несущественным и объявлении депутату предупреждение.

«Вместе с тем по закону неисполнение депутатом требований по предоставлению достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный год является основанием для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата за нарушение законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении суда.

Решение вступило в законную силу, включить вопрос в повестку собрания депутаты должны не позднее 15 июля 2022 года. Принимать окончательное решение о лишении или оставлении мандата будут сами избранники.

Напомним, ранее Шадрин подал в суд на СМИ и костромское областное отделение КПРФ. Претензии касались публикаций, в которых депутата обвиняли в скрытии доходов за 2020 год. Депутат требовал опровергнуть эти сведения и взыскать с партии и сайта 3 млн рублей компенсации морального вреда.