Костромского депутата могут лишить полномочий за сокрытие квартир и доходов
Посёлок Островское, Костромская область, 15 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Костромской областной суд обязал Собрание депутатов Октябрьского муниципального района рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Андрея Шадрина в связи с «утратой доверия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В суд с иском обратилась прокуратура. Она указала, что в декларации за 2020 год депутат не указал три квартиры в Москве, доход по операциям с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей и банковские счета. Районное Собрание депутатов отреагировало на событие более чем сдержанно — они назвали искажение информации несущественным и объявлении депутату предупреждение.
Решение вступило в законную силу, включить вопрос в повестку собрания депутаты должны не позднее 15 июля 2022 года. Принимать окончательное решение о лишении или оставлении мандата будут сами избранники.
Напомним, ранее Шадрин подал в суд на СМИ и костромское областное отделение КПРФ. Претензии касались публикаций, в которых депутата обвиняли в скрытии доходов за 2020 год. Депутат требовал опровергнуть эти сведения и взыскать с партии и сайта 3 млн рублей компенсации морального вреда.
Справка: Андрей Шадрин— выпускник Костромской государственной сельхозакадемии, входит во фракцию «Единой России». Является учредителем и генеральным директором предприятий «Древпром» и «Стандарт», занимающихся обработкой древесины.