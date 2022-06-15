Вашингтон, 15 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США заявляют, что было принято правильное решение — взлёт военного самолёта, с повисшими на нем афганскими мирными жителями. Речь идёт о том самом самолёте, за который зацепились и с которого падали и разбивались граждане Афганистана при эвакуации из кабульского аэропорта после захвата города талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Beverly ВВС США

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После падения предыдущего афганского правительства и занятия Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), десятки тысяч людей устремились в аэропорт столицы в надежде бежать из Афганистана. Соединенные Штаты заявляют, что эвакуировали около 124 000 афганцев из аэропорта Кабула в ходе так называемой крупнейшей операции по эвакуации в истории.

Террористическая атака на аэропорт Кабула и висящие на летящем военном самолёте люди вызвали широкую реакцию. На видео, размещённых в социальных сетях, видно, как афганцы мечутся вокруг движущегося самолёта и висят, уцепившись за него.

На других видео виден тот же самолёт C-17 ВВС США, летящий над аэропортом Кабула, и падение двух человек с воздушного судна.

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Военные США подтверждают, что человеческие останки были обнаружены в нише шасси самолета, когда он приземлился в Катаре.

Специальный комитет ВВС США проверил действия экипажа самолёта. По сообщениям американских СМИ, комитет пришел к выводу, что, учитывая ухудшение ситуации в Афганистане, пилот и экипаж С-17 приняли правильное решение на взлёт, несмотря на то, что на нём висели люди.

Представители ВВС США заявили Washington Post, что смерть 19-летнего гражданского лица стала «трагическим событием».