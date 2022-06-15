Кишинёв, 15 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня прибыл в Молдавию с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал TV8.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По данным журналистов, французский лидер прибыл в Кишинёвский аэропорт. Его там встречал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

По данным пресс-службы молдавского МИД, сегодня, 15 июня пройдёт встреча Макрона с президентом Молдавии Майей Санду. Объявлено, что французского гостя будут принимать в государственной резиденции, хотя глав других стран в Кишиневе обычно принимают в резиденции президента.

Сообщается, что после переговоров Санду и Макрон выдут с заявлениями к представителям СМИ и сделают заявления. Также программой визита предусмотрена встреча лидерров двух стран с представителями «гражданского общества».