Москва, 15 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов инициировал разбирательство в правоохранительных органах по факту конфликта, который произошёл в салоне автобуса в Санкт-Петербурге. Подоплёкой инцидента могла стать расовая ненависть. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

Депутат попросил полицию проверить конфликт между темнокожей девушкой и молодым человеком на предмет проявления расизма. Милонов считает, что поведение обидчика имеет все признаки правонарушения. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Романа Плугина.

«Из средств массовой информации мне стало известно о безобразном инциденте, который случился в петербургском автобусе № 116 и уже вызвал широкое возмущение общественности. На видеозаписи, размещённой в интернете <…> виден мужчина, который публично оскорбляет и унижает женщину по признаку расы, демонстративно снимая происходящее на камеру», — говорится в обращении депутата.

Виталий Милонов считает, что привлечь нарушителя нужно по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и принять меры. Конфликтного пассажира депутат назвал «трамвайным хамлом».

Напомним, что обидчик оскорблял жительницу Петербурга Стеллу, называя её «обезьяной» из-за цвета кожи. Сообщают, что сам агрессор ранее уже привлекался к ответственности за ограбление женщин, а также за кражи и за попытку изнасилования.