Ханты-Мансийск, , 14:00 — REGNUM В Югре за сутки на 15 июня госпитализировали 10 больных с COVID-19, 26 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Это на два случая меньше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут — 7.

С начала пандемии в Югре на 15 июня насчитывается 211 028 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 185 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).

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