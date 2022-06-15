Ханты-Мансийск, 15 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 15 июня госпитализировали 10 больных с COVID-19, 26 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Это на два случая меньше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут — 7.

С начала пандемии в Югре на 15 июня насчитывается 211 028 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 185 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).