Минск, 15 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Более решительной, с наступательным характером должна быть защита исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Об этом 15 июня заявил председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в ходе международной парламентской конференции «Историческая память: Великая Победа, добытая единством», его слова приводит агентство БелТА.

House.gov.by Владимир Андрейченко

«Против нас ведется целенаправленная информационная война, где мы, к сожалению, занимали преимущественно оборонительную позицию. Мы просто были не готовы к тому, что ложь будет настолько цинична, факты извращены, а каратели и предатели будут выставляться в качестве национальных героев», — сказал он.

Также Андрейченко отметил, что если знающее о войне из первых уст, от своих родителей и родственников, старшее поколение может отличить ложь от правды в этом вопросе, то молодежь в этом случае является основной целью манипуляций, которые направлены на разобщение народов, внушение комплекса национальной неполноценности для управления ими по принципу «разделяй и властвуй».

Кроме того, председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии подчеркнул, что в этом бескомпромиссном противостоянии у тактики по защите исторической правды должен появиться более решительный, наступательный характер, и она должна стать «частью контрпропаганды, о важности которой совсем недавно говорил» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве в День памяти и скорби пройдут две акции: «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду.