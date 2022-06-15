Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Бывший полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 15 июня сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Зелимхан Бакаев (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По словам Медведева, контракт с 25-летним футболистом подписан по схеме «3+1», т.е. на три года с возможностью продления ещё на один.

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, поскольку московский клуб решил не продлевать контракт с ним.

Бакаев является воспитанником «Спартака», за основную команду которого дебютировал в 2015 году. Он сыграл за «красно-белых» 105 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 29 результативных передач.

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