Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 15 июня сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев (слева)

По словам Медведева, контракт с 25-летним футболистом подписан по схеме «3+1», т.е. на три года с возможностью продления ещё на один.

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, поскольку московский клуб решил не продлевать контракт с ним.

Бакаев является воспитанником «Спартака», за основную команду которого дебютировал в 2015 году. Он сыграл за «красно-белых» 105 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 29 результативных передач.