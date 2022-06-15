Казань, , 14:51 — REGNUM Для путешественников по Татарии предлагают более 350 маршрутов. О создании нового интернет-портала сообщает департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» фонда «Институт развития городов РТ».

Палатка туриста bhossfeld

На новом портале Day by day (daybyday. tatar) представлена информация по действующим в республике глэмпингам, кемпингам, базам отдыха и как до них можно добраться.

Кроме того, пользователи портала смогут самостоятельно создавать авторские маршруты и делиться ими, загружать карточки мест, путешествовать по уже загруженным маршрутам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, самые популярные регионы России, лидирующие по количеству отдыхающих, — это Москва, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Татария.

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