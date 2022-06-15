Сеул, , 13:57 — REGNUM Запуск первой южнокорейской космической ракеты-носителя «Нури» (KSLV–II), запланированный на 16 июня, отложен на неопределённое время из-за технических проблем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).

Старт ракеты Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission

Согласно опубликованным данным, датчик в баке с окислителем показал отклонения от нормы.

Сообщается, что ракета будет возвращена обратно в сборочный цех для технического осмотра.

Новая дата запуска будет определена после установления причин сбоев и их устранения.

Изначально запуск ракеты планировался на 15 июня, однако его пришлось отложить из-за сильного ветра на стартовой площадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в вертикальное положение ракету привели до полудня.

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