Тверь, , 13:55 — REGNUM Научиться вождению электросамокатов смогут все желающие в Твери в рамках общегородского фестиваля «Лето-2022» 18 и 19 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Тверь. Россия Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Школа вождения электросамокатов, в работе которой примут участие сотрудники ОГИБДД УМВД по городу Твери, будет работать на набережной Степана Разина с 14:00 до 21:00.

Также в рамках фестиваля на набережной 18 июня состоится мастер-класс по бальным танцам. Здесь же будут работать уличные кафе и ярмарка.

Движение на набережной Степана Разина в Твери (на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской) ограничили по выходным — до конца лета. По субботам и воскресеньям проезжая часть становится общественной зоной для спорта и отдыха.